Energiepreise „Kein guter, aber ein notwendiger Schritt“: Was zur neuen Gasumlage bekannt ist

Für die Verbraucher bedeutet die Umsetzung des Vorhabens am Ende, dass die individuellen Kosten für die Versorgung mit Gas unweigerlich steigen werden. Auch die Stromkosten dürften dem aktuellen Trend folgen und weiter steigen. Ein Faktor ist dabei, dass Gas, welches nun zum knappen Gut wird, bisher in Teilen zur Gewinnung von Strom eingesetzt wurde und auch aktuell noch wird. Bundesfinanzminister Christian Lindner kritisierte das gegenüber der Bild am Sonntag mit den Worten: „Wir müssen daran arbeiten, dass zur Gaskrise nicht eine Stromkrise kommt“. In diesem Zuge hat auch die Debatte um eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland an Dynamik gewonnen. Zahlreiche Bundespolitiker haben Bürger in den vergangenen Tagen bereits dazu aufgerufen, bei Strom und Gas einzusparen und so selbst für Entlastung zu sorgen.