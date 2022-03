Energiepreise Mit steigenden Energiekosten müssen wir leben

Benzin und Diesel kosten beim Tanken mehr als zwei Euro pro Liter. Die Heizkosten haben viele zur Entscheidung für einen warmen Wollpulli gebracht. Unternehmen stöhnen unter enormen Preissteigerungen. Der Krieg Wladimir Putins in der Ukraine ist in Deutschland angekommen – vor allem durch eine zunehmende Zahl an Geflüchteten, aber auch durch seine wirtschaftlichen Folgen.