Energiepreiskrise „Von versteckten Schulden oder Verschleierung kann keine Rede sein“

Müssen wir dafür wirklich 200 Milliarden Euro in die Hand nehmen?

Wir müssen zeigen, dass diese Regierung und dieses Land potenziell genügend Mittel haben, um auch diese Krise zu meistern. Denken Sie an die Bankenrettung in der Weltfinanzkrise 2008/09 oder die Coronakrise. Hier haben wir große Summen bereitgestellt, sie aber dann nicht vollständig genutzt. So ist es jetzt auch in der Energiepreiskrise. Das muss nicht bedeuten, dass die gesamten Gewährleistungen von bis zu 200 Milliarden Euro am Ende tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Aber die Bürgerinnen und Bürger sowie Aggressoren und Spekulanten auf dem Markt müssen wissen, dass wir es können.