Energiepreiskrise Wirtschaft fordert Steuerentlastungen statt Zauderei

Gitta Connemann lebt in Niedersachsen auf dem platten Land. Wenn die resolute MIT-Chefin über verbilligte ÖPNV-Tickets spricht, die von der Ampelkoalition zur Entlastung der Bürger geplant werden, kann sie nur mit dem Kopf schütteln. „Die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt in ländlichen Gebieten und da gibt es keinen oder nur sehr, sehr wenig öffentlichen Personennahverkehr“, sagt Connemann. „Diese Menschen sind auf ein Auto angewiesen, ebenso wie die Unternehmen“. Die verbilligten ÖPNV-Tickets oder das „Energiepreisgeld“ von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vergleicht sie deshalb mit Kosmetika. „Diese Hilfen des Staats pudern nur etwas, lösen aber das Grundproblem nicht“, sagt die CDU-Politikerin im aktuellen WiWo-Podcast „Chefgespräch“ mit WiWo-Chefredakteur Beat Balzli.



Hören Sie hier die aktuelle „Chefgespräch“-Folge mit MIT-Chefin Gitta Connemann.