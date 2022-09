Energiepreispauschale 2022 Was Sie zur EPP wissen müssen

Die Energiepreispauschale wird von den Arbeitgebern in Deutschland übernommen. Es handelt sich also nicht direkt um eine Zahlung des Bundes. Die Arbeitgeber sind verpflichtet Ihren Angestellten die Pauschale in Höhe von 300 Euro im September auszuzahlen. Dies könnte aber gerade bei kleineren Unternehmen in der aktuell sowieso angespannten finanziellen Lage zu Schwierigkeiten führen. Ein Gastronom mit rund 30 Mitarbeitern müsste also beispielsweise 9000 Euro zusätzlich zu seinen Fixkosten bereithalten. Ist ein Arbeitgeber dann finanziell jedoch nicht in der Lage, die Energiepreispauschale an alle seine Angestellten auszuzahlen, muss dieser dafür einen Kredit aufnehmen.