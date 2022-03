Energieversorgung „Binnen weniger Wochen könnten wir mehr deutsches Gas fördern“

Was sind das für Möglichkeiten?

Die Unternehmen können auch hier Tenside in der Tiefe dazu geben – eine Art Seife, die das Öl aus dem Gestein wäscht. Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie Ihre Hände in Öl tauchen, können Sie das nicht einfach mit Wasser abwaschen. Sie brauchen Seife. Außerdem kann man heißen Wasserdampf in die Lagerstätte pumpen, um das Öl flüssiger zu machen. Das wird beispielsweise bei Emlichheim in Niedersachsen gemacht, an der Grenze zu Holland. Das ist sehr umweltfreundlich. Und wir haben in Freiberg ein Projekt bearbeitet, bei dem wir Mikroorganismen, die in der Lagerstätte existieren, mit Nährstoffen versorgt haben. Die produzieren dann Biotenside oder Biopolymere, die das Öl in der Tiefe mobiler machen. Anders als bei Gas gibt es hier aber kein einziges Verfahren, das jetzt schnell Besserung verspricht.



