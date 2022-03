Energieversorgung Die Debatte um Atomkraft kommt viel zu spät

Der Tesla-Boss, der nach eigenen Angaben gern „in Möglichkeiten statt in Problemen“ denkt, macht es sich wieder mal etwas einfach. Die abgeschalteten deutschen AKW sind zum Teil schon physisch im Rückbau. Sie wieder in Betrieb zu nehmen, wäre ein extremer Aufwand. Also zu den noch laufenden Meilern: Ja, es gäbe gute Argumente, sie weiter laufen zu lassen. Die Atomenergie erzeugt kaum CO2. Sind die hohen Baukosten abgeschrieben, ist Atomstrom auch günstig. Zumindest, wenn man ein paar Risiken, etwa das noch nicht gefundene Endlager, externalisiert. Vor allem: Atomkraft liefert zuverlässig, auch im dunklen Winter.