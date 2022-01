Energieversorgung EnBW-Chef erwartet klares Signal der Politik pro Energiewende

EnBW-Chef Frank Mastiaux erwartet von der deutschen Politik deutliche Signale zur Umsetzung der Energiewende. Dass die neue Bundesregierung die Agenda beschleunigen will, sei „ein sehr klares Commitment und in gewisser Weise auch eine Selbstverpflichtung der Politik“, sagte Mastiaux. Das sei ein technisch machbarer, jedoch anspruchsvoller Prozess. „Aber wenn man sich in der Politik so deutlich positioniert hat, sollte man ein klares Signal an alle geben und sagen: Es wird erwartet, dass alle aktiv und konsequent mitziehen.“