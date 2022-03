Energieversorgung: Koalition will Stilllegung von Kohlekraftwerken aussetzen

Die Ampel-Koalition will den Gasverbrauch in der Stromerzeugung kurzfristig reduzieren und dazu die Stilllegung von Kohlekraftwerken aussetzen. Die Kohlekraftwerke sollten länger in Sicherheitsbereitschaft gehalten werden, teilten SPD, Grüne und FDP am Donnerstag als Ergebnis einer nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses mit.