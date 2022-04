Energieversorgung: Mit KI gegen den Kreml: Wie Technologien bei der Energiewende helfen

Über viele Jahre wurde das Thema Energie in Deutschland vor allem unter dem Aspekt des Klimawandels diskutiert. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich das geändert. Die Sicherheit der Energieversorgung und ihre Kosten gewinnen mit jedem Tag an Bedeutung. Die Zeit, in der unbegrenzt günstige Energie zur Verfügung stand, ist mindestens auf Sicht der kommenden Jahre vorbei.