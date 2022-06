Energieversorgung Netzagentur will Zugang zu LNG-Terminals regeln

Bislang gibt es in Deutschland noch keine LNG-Infrastruktur. Die Bundesregierung will diese aufbauen, um die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen zurückzufahren. Sie hofft, bereits im kommenden Winter zwei von vier geplanten schwimmenden LNG-Terminals an der Nordseeküste in Betrieb nehmen zu können.



