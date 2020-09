Energieversorgung Was deutsche Städte von Taiwan, der US-Army und Apple lernen können

An diesem Prozess waren neben den führenden Politikern des Landes auch Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt. Am Ende des Prozesses gründete die Regierung im Jahr 1987 das Unternehmen TSMC, das den Entwicklungs- und Produktionsprozess für Mikroprozessoren anschließend vollständig neu erfand und damit den gesamten Weltmarkt revolutionierte. Bei Licht betrachtet hat die taiwanesische Regierung in den 1980er-Jahren ein „Geschäftsmodell“ für die Inselrepublik gesucht und ein solches auch mit großem Erfolg gefunden. Und an genau diese Aufgabe müssen deutsche Kommunen in den kommenden Jahren immer stärker herangeführt werden.