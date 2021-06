Energiewende Altmaier will weniger Artenschutz für mehr Windräder

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für ein einfacheres und schnelleres Verfahren zur Bewilligung von Windkraftanlagen in Deutschland ausgesprochen. Dazu müssten die Verfahren schneller und mit anderen Regeln im Naturschutz ablaufen. Der CDU-Politiker sagte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, es brauche viel mehr Genehmigungen für Windmühlen: „Die sollten künftig im Normalfall binnen eines Jahres vollzogen sein. Damit das gelingt, muss Naturschutzrecht in Deutschland endlich einheitlich ausgelegt werden – hier ist die Bundesumweltministerin noch immer in der Bringschuld.“