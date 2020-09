Energiewende „Berlin rechnet sich Prognosen schön“

WirtschaftsWoche: Herr Hummel, die Bundesregierung will mit der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) vor allem Windkraft und Solarenergie ausbauen. Bisher waren die Signale aus Berlin widersprüchlich. Wirtschaftsminister Peter Altmaier etwa will Eintrittsgelder für Offshore-Windparks.

Oliver Hummel: In der Tat ist das politische Umfeld uneinheitlich. Es gibt immer noch Kräfte, die die Strukturen, die für fossile Brennstoffe geschaffen wurden, erhalten wollen. Allerdings ist in Teilen des EEG-Entwurfs erkennbar, dass die Bundesregierung die Bedingungen für erneuerbare Energien verbessern will.