Energiewende Bundestag beschließt Gesetze zum beschleunigten Ökostrom-Ausbau

Habeck sagte, dass die Länder in die Pflicht genommen würden, mehr Flächen bereitzustellen. Für die einzelnen Länder gelten unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie gibt. Dieser war in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten, vor allem weil zu wenig Flächen ausgewiesen wurden. Habeck sprach von einer fairen und gerechten Verteilung. Die Ausbauziele müssten in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gemeinsam getragen werden.