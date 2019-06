Energiewende: CDU-Politiker gegen Söders Forderungen nach früherem Kohle-Ausstieg

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Wochenende gesagt, dass sich die klimapolitischen Ziele 2030 nur erreichen ließen, wenn man auch den Kohleausstieg vorziehe. Dem hatte etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit dem Hinweis widersprochen, dass ein bayerischer Politiker dies leicht sagen könne, weil das Land kein Kohleland sei. Im Herbst finden in den ostdeutschen Kohleländern Sachsen und Brandenburg sowie in Thüringen Landtagswahlen statt. Anders als in Westdeutschland werden Umweltthemen im Osten laut Umfragen als nicht so dominierend betrachtet.