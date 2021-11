Energiewende Deutsche Chemieindustrie fordert Realismus und Aufbruch von der Ampel-Koalition

„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir einen wettbewerbsfähigen Strompreis, doch in Deutschland ist der Strom fast so teuer wie ein Croissant in Monaco – fast unbezahlbar. Vier Cent, das muss das Ziel sein. Derzeit ist es ein Vielfaches. Also muss die Stromsteuer sinken und die EEG-Zulage abgeschafft werden“, sagte Kullmann der WirtschaftsWoche. „Es gibt nur eine klare Lösung: Weg mit dem EEG. Zumal das EEG in hohem Maße unsozial ist, weil es Niedrigverdiener genauso belastet wie Millionäre. So wird uns die grüne Zukunft nicht gelingen“, sagte Vassiliadis.