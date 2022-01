Energiewende Deutschland braucht jetzt eine Agenda 2022, 2025 und 2030

Agenda 2030/40: Bis 2030 muss die Energiewirtschaft ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 um 77 Prozent mindern. Bis dahin müssen wir den heutigen Bestand an Wind an Land, Wind auf See, und Fotovoltaik insgesamt mindestens verdoppeln. Ab 2030 müssen die letzten Voraussetzungen für eine Wasserstoffwirtschaft erfüllt werden. Spätestens 2035 muss Süddeutschland an die nationale Transportinfrastruktur angeschlossen sein, um Kraftwerke und Industrie beliefern zu können. Parallel muss dann der gesamte thermische und fossile Kraftwerkspark in Deutschland auf Wasserstoff umgestellt sein.