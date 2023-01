Energiewende Die Verwandlung des großen Klimasünders Australien

In kaum einem anderen Land sind die Voraussetzungen für die massenhafte Produktion so gut wie auf dem fünften Kontinent: In weiten Teilen des riesigen Territoriums scheint tagsüber permanent und mit hoher Intensität die Sonne, nachts weht ein konstanter, kräftiger Wind. „Wir können mehr Ökoenergie erzeugen als wir selbst verbrauchen“, kommentiert Philip Green, der australische Botschafter in Berlin. Gerade Deutschland benötige nach dem Wegfall des russischen Gases zusätzliche Energie – und die könne perspektivisch nur in grünem Wasserstoff bestehen, wenn die Transformation der deutschen Industrie gelingen soll. Green sieht in dem Projekt eine ideale Ergänzung. „Wir haben die Energie, Deutschland die Technik“.