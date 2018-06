Energiewende: „Ein schneller Kohleausstieg wäre Öko-Ideologie“

Aber die Bundesregierung will die Energiewende vorantreiben, muss ihre nationalen Klimaschutzziele und globale Verpflichtungen einhalten. Wir soll das funktionieren, wenn Braunkohle vielleicht noch bis in die Vierzigerjahre verfeuert wird?

Sehen Sie, genau solche Aussagen schüren Ängste bei unseren Bürgern. Wir in der Lausitz haben genügend Erfahrungen mit Strukturbrüchen und Umwälzungen gemacht – und vor allem haben wir sehr schlechte Erinnerungen an ideologiegetriebene Wirtschaftspolitik. Und auch der Ausstieg aus der Kohle auf Teufel komm raus wäre genau das: ökologische Ideologie, die an der Realität bei uns vor Ort komplett vorbeigeht.