Energiewende Grüne schlagen radikale Maßnahmen für Klimaschutz vor

BerlinDie Grünen fordern für den Klimaschutz radikale Maßnahmen. Die sich verschärfende Klimakrise erfordere einen „tiefgreifenden Wandel“ in Wirtschaft und Gesellschaft, heißt es in einem Antrag der Grünen-Bundestagsfraktion. Dieser ist auch Thema am Donnerstag im Bundestag.