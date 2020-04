Energiewende Grünen-Spitze will Ökostrom-Umlage schon in diesem Jahr senken

Auch die schwarz-rote Koalition will die Ökostrom-Umlage senken, aber erst 2021, wenn ein CO2-Preis Sprit, Heizöl und Erdgas verteuert. Ein Gesetz dazu will das Bundeswirtschaftsministerium bis Ende Juni vorlegen. In den kommenden Jahren wäre die Umlage Prognosen zufolge ohnehin gesunken, weil ältere Ökostrom-Anlagen aus der Förderung fallen und das System geändert wurde. Inzwischen bekommen neue Anlagen den Zuschlag, wenn die Betreiber möglichst wenig Förderung verlangen.