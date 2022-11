Energiewende: Gut leben statt viel verbrauchen – so geht kluger Klimaschutz

Und auch als Verhaltensvorbild haben die Kirchen eine Aufgabe: Früher gehörte der Braten zum Sonntag wie die Heilige Messe. Heute essen viele von uns an sieben Tagen in der Woche Fleisch. Verhaltensveränderungen beginnen im Kopf und enden bestenfalls im Portemonnaie. „Gut leben statt viel haben“ ist ebenfalls ein christlicher Grundsatz, den wir wieder mehr in den Vordergrund stellen müssen. In Ägypten geht in diesen Tagen die 27. Auflage der Weltklimakonferenz zu Ende. Von ihr geht bestenfalls das Signal aus, dass der Schutz des Klimas und der Umbau der Energieversorgung für die gesamte Menschheit eine große Chance bilden. Für die Bewahrung der Schöpfung, einen wirtschaftlichen Neuanfang, internationale Solidarität und sozialen Zusammenhalt.



Lesen Sie auch: Das deutsche Stromnetz steht vor dem Härtetest