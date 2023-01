Energiewende Habeck warnt vor Fehlinvestitionen in fossile Infrastruktur

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck warnt vor weitreichenden Investitionen in fossile Energien im Ausland. „Aus meiner Sicht sollten wir nicht in fossile Infrastrukturen investieren, die wir später nicht mehr brauchen und die dann zu Fehlinvestitionen werden”, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Da gibt es noch keine abschließende gemeinsame Meinungsbildung in der Regierung.”