Energiewende Klimaforscher erwarten nach der Wahl unpopuläre Entscheidungen

Der wichtigste Klima-Regierungsberater und Direktor des federführenden Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, sagt: „Vielen in der Politik ist wohl noch nicht klar, was das für eine Kraftanstrengung bedeutet.“ Die gesamte Wirtschaft müsse sich ändern, damit Deutschland die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 senke und 2045 dann klimaneutral wirtschafte. „Das wird ein Strukturwandel, der in der Geschichte seinesgleichen sucht.“