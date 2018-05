Energiewende: Kohlekommission soll Abschlussbericht noch in diesem Jahr fertigstellen

Am Mittwoch sagte Schulze im Bundestag, es sei nicht übertrieben zu sagen, „dass diese Kommission einen nahezu historischen Auftrag hat, weil sie ein Enddatum für die Kohlenutzung festlegen soll“. Von einem konkreten Datum sprach sie nicht. In den betroffenen Regionen wird das mit Sorge betrachtet. Anhaltende Unsicherheit kann man weder in der Lausitz in Brandenburg noch im Rheinischen Revier in Nordrhein-Westfalen gebrauchen.