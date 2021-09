Gleichzeitig sind hohe Investitionen notwendig: Anderen Verfahren zur Energieerzeugung, in der Produktion energieintensiver Produkte oder im Verkehr müssen entwickelt und etabliert werden. Der Staat muss den Umbau an vielen Stellen durch Fördermittel unterstützen und sozial abfedern. Das kann das Wirtschaftswachstum antreiben, bedeutet aber vor allem erst einmal Kosten. Das Neue entsteht eben vorwiegend nicht aus gesteigerten oder geänderten Konsumbedürfnissen heraus, sondern aus der Notwendigkeit und politischen Vorgabe, den Klimawandel zu bremsen. Am Ende bleibt die einfache Wahrheit, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Was an Geld für Investitionen benötigt wird, steht für den Konsum erst einmal nicht zur Verfügung. Die Unternehmen müssen bei ihren Arbeitskosten und der Staat muss bei seinen Sozialausgaben auf die Bremse drücken. Dem gegenüber steht natürlich die Perspektive, ein lebensfreundliches Weltklima zu erhalten und Anpassungskosten an den Klimawandel zu verringern – also Wohlstand für künftige Generationen.