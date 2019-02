 Energiewende: Merkel legt sich fest: „Wir werden 2038 aus der Braunkohle aussteigen“

„Wir wollen 2038 dann aus der Kohle ausgestiegen sein“, sagte sie in einer Diskussion mit Studenten an der Keio-Universität in Tokio. „Wir haben leider noch zu viel Braunkohle“, sagte sie. Diese produziere sehr viel Kohlendioxid. Bisher ist die Planung, dass die Bundesregierung die Empfehlungen der Kohlekommission im Februar prüfen wird. Allerdings hatte es zuvor Warnungen gegeben, die Vorschläge nicht wieder aufzuschnüren.