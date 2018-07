Energiewende So wichtig ist die Braunkohle noch für Deutschland

Während die anderen auslaufenden Energieträger in den vergangenen Jahren zugunsten der Erneuerbaren deutlich weniger zum Primärenergieverbrauch beitrugen, ist der Verbrauch von Braunkohle nur wenig zurückgegangen. Zwischen 2005 und 2017 sank der Primärenergieverbrauch von Mineralöl von 176,3 auf 159,5 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE). Bei der Braunkohle sank er nur von 54,4 auf 51,5 Millionen Tonnen SKE. Die Bedeutung der Braunkohle für den Energiemix in Deutschland hat also auch nach der Energiewende nicht abgenommen.



Auch der Anteil der Braunkohle bei der Brutto-Stromerzeugung in Kraftwerken ist im Gegensatz zu Steinkohle und Kernenergie nur leicht rückläufig: von 154,1 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2005 auf 147,5 TWh im Jahr 2017. Zum Vergleich: Deutsche Kernkraftwerke erzeugten 2005 noch 163 TWh, 2017 nur 76,3 TWh. Jede vierte in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde Strom basiert damit auf dem Einsatz heimischer Braunkohle. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist also im Gegensatz zu dem aus der Kernkraft und Steinkohle noch nicht effektiv im Gange. Auch der Widerstand sowohl auf der Seite der Unternehmen als auch der Beschäftigten ist im Gegensatz zur längst geschlagenen „Atomlobby“ noch vital. Und er hat mit Ministerpräsident Reiner Haseloff einen entschiedenen und offenen Unterstützer in der Politik.