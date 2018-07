Energiewende: Vorerst kein Termin für Sonderausschreibungen zum Ausbau von Wind- und Solarenergie

BerlinBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will vorerst keinen konkreten Termin für Sonderausschreibungen nennen, mit denen der Ausbau der Wind- und Solarenergie vorangetrieben werden soll. Er halte an dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel fest, Sonderausschreibungen vorzunehmen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im Bundestag. Aber im Koalitionsvertrag sei nirgendwo formuliert, ob das vor oder nach der Sommerpause verabschiedet werden müsse. Vielmehr müsse zunächst die Aufnahmefähigkeit der Netze für diesen zusätzlichen Strom gewährleistet sein.