Energiewirtschaft Wir müssen uns aus der Energie-Krise herausmanagen!

Im Kern geht es um zwei Fragen: Die kostengünstige Gewinnung von Energie beziehungsweise den Einkauf von Energieträgern sowie – mindestens genauso wichtig – das richtige Management von Energieflüssen, also die richtige räumliche wie zeitliche Bereitstellung von Wärme und Strom. Zur Erinnerung: Rund 50 Prozent der in Deutschland benötigten Energie wird als Wärme verbraucht, die andere Hälfte entfällt etwa zu gleichen Teilen auf Elektrizität sowie den Verkehr, also Benzin, Diesel oder Kerosin.

Die hitzige Debatte vor Olaf Scholz' Machtwort, ob zwei der drei noch laufenden Kernkraftwerke im kommenden Jahr ein paar Monate länger laufen, war vor diesem Hintergrund in etwa so relevant wie der Umstand, dass wir einerseits kritisieren, wenn aus der Pipeline Nord Stream I weniger oder gar kein Gas mehr aus Russland kommt, aber eher frieren würden, als Gas aus der parallelen Röhre Nord Stream II vom gleichen Absender zu beziehen.