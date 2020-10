Engelbert Lütke Daldrup Dieser Mann hat das Monster BER gezähmt

„Der BER kann mehr, aber dafür brauchen wir einen fairen Wettbewerb“, sagt Daldrup. Sein Wunsch: Berlin soll das dritte Drehkreuz in Deutschland werden. „30 Jahre nach der Wiedervereinigung muss ein Stück Chancengleichheit geschaffen werden“. Dass Berlin nur sieben internationale Langstreckenverbindungen anbieten darf, während die Konkurrenz in Westdeutschland weit über hundert solcher Angebote vorhält, findet er schlicht ungerecht.



Allerdings hat die Pandemie auch ein Gutes. Zum einen ist angesichts des sinkenden Passagieraufkommens die Behauptung widerlegt, der Flughafen sei schon bei der Eröffnung zu klein. Die Prognosen der vergangenen Jahre haben sich durch Corona schlicht in Luft aufgelöst. Deshalb wäre es sogar egal, wenn sich die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus im Terminal 2 noch verzögern würde. Zum anderen dürfte es auch für die Feuertaufe beim Anlaufen des Flugbetriebs am Samstag von Vorteil sein, wenn nur geschätzte 5000 statt der ursprünglich geplanten 25.000 Passagiere zum BER kommen.