Jetzt ist die Frage, ob man den Trend umkehren kann und ob man das will. Und man kann sich fragen, ob das Abitur zukünftig noch eine hinreichende Bedingung für die Aufnahme eines Studiums ist. Aber auch, ob es nicht bessere Wege vom Abitur in die berufliche Bildung geben soll. Wir werden uns auch über eine bessere Berufsorientierung an den Gymnasien unterhalten und tun das aktuell bereits, wie zum Beispiel in der Sitzung der Enquete-Kommission im April 2019, wo genau dieses Thema auf einem Podium mit jungen Menschen diskutiert wurde.