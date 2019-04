Enteignung von Vermietern „Die Erfahrungen aus der DDR sollten eine Warnung sein“

In zahlreichen deutschen Städten sind wie hier in München am Samstag Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel zu protestieren. In Berlin fiel zugleich der Startschuss für eine Unterschriftensammlung, mit der das Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co enteignen" auf den Weg gebracht werden soll.

dpa

Bild: