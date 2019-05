Enteignungs-Debatte: Lasst Kevin Kühnert in Ruhe!

So weit, so unspektakulär. Wenn auch natürlich voll im Trend. Weil eine Initiative in Berlin große Immobilienkonzerne enteignen will, warnt die bürgerlich-liberale Mitte seit Wochen vor der Rückkehr der DDR und Volkseigenen Betrieben. Die Reaktionen auf Kühnerts Gedankenspiele offenbarten also die üblichen Reflexe, ebenso die journalistische Aufarbeitung – dieser Text eingeschlossen.