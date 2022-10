Entlastung 300-Euro-Energiepreispauschale für Rentner

Mit dem zweiten Heizkostenzuschuss soll der Zeitraum bis zum Inkrafttreten der geplanten Wohngeldreform zum 1. Januar 2023 überbrückt werden. Der Zuschuss soll für Alleinlebende 415 Euro und für zwei Personen 540 Euro betragen. Für jedes weitere Haushaltsmitglied steigt der Zuschuss um 100 Euro. Studierende und Auszubildende, die Bafög oder andere Beihilfen erhalten, sollen 345 Euro als Heizkostenzuschuss bekommen. Das Geld soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr ausgezahlt werden. Die Ausgaben von rund 550 Millionen Euro will der Bund tragen. Die Zuschüsse an Renten- und Wohngeldbeziehende sind Teil des dritten Entlastungspakets der Ampel-Koalition.



