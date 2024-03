Entlastung Kabinett billigt Bürokratieabbau-Gesetz

13. März 2024

Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister, gibt ein Statement zum Bürokratieabbau. Bild: dpa Bild:

Unternehmen und Bürger in Deutschland ächzen unter der Last der Bürokratie. Die Bundesregierung will da ran – ein Gesetzentwurf zum Bürokratieabbau wurde nun in einem ersten Schritt genehmigt.