Entlastung von Energiepreisen Bazooka, zweiter Teil

Christian Lindner und Robert Habeck nehmen einige Meter entfernt von einander Platz, durch einen großen Flatscreen getrennt. Nur ein distanziertes Winken, ein reserviertes Lächeln, mehr nicht – was für ein passendes Bild. Da sind sie also, die zwei Minister, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen in Sachen Entlastungspolitik ziemlich verkantet hatten – fein säuberlich getrennt durch den Kanzler, der aus seiner Dienstwohnung im Kanzleramt zugeschaltet ist.