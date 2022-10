Entlastungen in der Energiekrise „Leidet die Ampel hier an Demenz?“

So dürfe etwa die Temperatur in den Pflegeheimen zurecht nicht abgesenkt werden, seit September bezahlten die Mitgliedsunternehmen zudem nach Tarif. Statt zu Einmalzahlungen aufzufordern, hat Greiner selbst einen klaren Wunsch an den Kanzler und sein Kabinett: Steuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge der Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit. „Das stärkt das Portemonnaie der Beschäftigten nachhaltig, hilft in Zeiten des Fachkräftemangels dem Arbeitgeber wirklich, freut die Pflegebedürftigen und Angehörigen und steht übrigens schon im Koalitionsvertrag“, betont Greiner, der sich fragt: „Leidet die Ampel hier an Demenz?“