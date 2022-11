Der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, dass das Ticket in kurzer Frist nicht umzusetzen sei. Wolff sagte weiter, für eine Übergangszeit werde es das Ticket auch in Papierform geben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte als Ziel für die Einführung des neuen Tickets Anfang Januar genannt. Bund und Länder einigten sich am Mittwoch über offene Finanzierungsfragen beim öffentlichen Personennahverkehr. Damit ist der Weg für das 49-Euro-Monatsticket frei. Geplant ist dies als digitales, bundesweit gültiges „Deutschlandticket“.