Entlastungsmaßnahmen SPD-Chef Klingbeil plädiert für Entlastung von Rentnern

SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, Rentner angesichts steigender Energiepreise gezielt zu entlasten. „Wir wollen als SPD, dass für die Rentnerinnen und Rentner was passiert“, sagte Klingbeil auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen SPD in Leuna. Darüber sei in der Ampel-Koalition in Berlin zu reden.