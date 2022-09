Entlastungspaket: Im Bundesrat formiert sich Widerstand gegen Entlastungspaket

Gegen das von der Ampelkoalition geplante dritte Entlastungspaket formiert sich einem Zeitungsbericht zufolge erheblicher Widerstand im Bundesrat. In den Reihen der Bundesländer würden insbesondere die Kostenaufteilung bei der Nachfolge des 9-Euro-Tickets sowie den Hilfen für pensionierte Staatsbedienstete kritisiert, berichtete die „Welt am Sonntag“ am Samstag.