Entlastungspaket Treffsichere Maßnahmen? Fehlanzeige!

Die von der FDP erwirkte Steuersenkung ist der einzige Schuss Ordnungspolitik in dem rot-gelb-grünen Mischmasch – schließlich ist der Staat mit seinen überzogenen Steuern auf Energie und Treibstoffe der größte Nutznießer. Insofern ist es konsequent, wenn dort auch die Entlastung ansetzt – leider ist sie auf drei Monate begrenzt. Was geschieht denn, wenn die Preise nicht mehr sinken? Gibt es dann trotzdem die Rückkehr zum steuerlichen Status quo ante – was dann wie eine Steuererhöhung wirken würde?