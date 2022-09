Entlastungspakete der Bundesregierung Welche Unterstützung es für die Deutschen gibt

Derzeit auf dem Prüfstand steht die Gasumlage, die ab Oktober 2022 Gasversorger in Deutschland vor wirtschaftlichen Schieflagen schützen sollte. Mit ihr wollte Wirtschaftsminister Habeck den Gasmarkt stabilisieren und die Energieversorgung im Land sichern. Ob die Gasumlage in der angedachten Form tatsächlich umgesetzt wird, ist jedoch aktuell unklar. Die Regierung will bei den Regelungen zur Gasumlage noch einmal nachschärfen. Zuletzt wurde deutlich, dass auch profitable Gasversorger die Einnahmen aus der Umlage in Anspruch nehmen möchten. Die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer aufs Gas soll jedoch kommen. Sie könnte der Zusatzbelastung der Verbraucher durch die Gasumlage entgegenwirken. Angedacht war zuerst ein kompletter Erlass der Mehrwertsteuer bei der Gasumlage. Das stellte sich aber europarechtlich als schwierig heraus. Vorgesehen ist nun, dass ab dem 1. Oktober die ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent auf Gas erhoben wird. Das soll aber nur für einen recht kurzen Zeitraum gelten. Am 31. März 2023 endet die Maßnahme bereits wieder.