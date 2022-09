Im Gespräch ist in diesen Tagen auch der Vorschlag eines Deckels für Energie- beziehungsweise Gaspreise. Die Bürger könnten dann, so die Idee, bis zu einem vorher festgelegten Kontigent Energie zu einem ebenfalls vorab bestimmten Tarif verbrauchen. Erst, wer über das Kontingent hinaus Ressourcen verbraucht, würde den tatsächlich aufgerufenen Marktpreis auf den zusätzlichen Verbrauch zahlen. Die jeweils entstehende Differenz beim Preis, bevor das Kontingent aufgebraucht ist, wäre dann voraussichtlich aus der Staatskasse zu zahlen. Nachdem sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zunächst skeptisch gegenüber der Idee zeigte, signalisierte er in den vergangenen Tagen Gesprächsbereitschaft und kündigte an, diesbezüglich mit den EU-Partnern in Gespräche einzutreten.