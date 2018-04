Entschädigung für VW-Fahrer: FDP fordert von VW zeitlich begrenzten Verjährungsverzicht für Diesel-Kunden

Union und SPD hatten vereinbart, dass Musterfeststellungsklagen dann möglich sein sollen, wenn mindestens zehn Verbraucher ihre Betroffenheit glaubhaft machen und binnen zwei Monaten 50 weitere sich in einem Register anmelden. Klagebefugt sollen nur „qualifizierte Einrichtungen“ sein, also zum Beispiel Verbraucherverbände. Sie könnten dann in Musterprozessen strittige Fragen grundsätzlich klären, danach müsste jeder Verbraucher seine konkreten Ansprüche in einem individuellen Prozess geltend machen.