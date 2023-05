Entscheiderpanel Für Christian Lindner stimmt das Klima, für Robert Habeck nicht

Mit dem Gebäudeenergiegesetz rückt der Klimaschutz so nah wie nie zuvor an die Lebenswirklichkeit und die Konten der Bürger heran – gerade auch an die der Mittelschicht. Windräder haben nicht alle vor dem Fenster, ebenso wenig Stromtrassen, ein Tempolimit würden die meisten wohl achselzuckend befolgen. Doch nun geht es an Haus und Heizung, an die Wohnung und das Eigentum – oder in Folge an die Mieten, die eh schon hoch sind. Es wird ernst mit dem Klimaschutz.



Lesen Sie auch: In diesen Städten trifft der Sanierungs-Hammer Eigentümer besonders hart



Dass diese grün-forcierte Wärmewende nicht als Chance, sondern von vielen zuallererst als akute Bedrohung ihres Wohlstands empfunden wird – dieses kommunikative Scheitern muss sich ausgerechnet der ausgewiesene Politikerklärer Habeck ankreiden lassen.



Wäre ihm hier erneut eine große Erzählung gelungen, so wie kurz nach dem Krieg beim Gaseinkauf oder beim Reaktivieren der Kohlemeiler, vielleicht hätten die zum Teil irrwitzigen Verleumdungsaktionen der politischen Konkurrenz (und mancher Medien) nie verfangen. Stattdessen aber: Klima-Kulturkampf in Berlin.