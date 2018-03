Entscheidung der Union: SPD und AfD kritisieren Abgrenzungsbeschluss

Berlin

Die Union erntet für ihren Abgrenzungsbeschluss zu AfD und Linken Kritik - nicht nur von den Betroffenen. Die SPD-Fraktion stellte sich am Mittwoch schützend vor die Linkspartei. „Ich finde die Gleichsetzung von AfD und Linkspartei eine Sauerei“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, in Berlin. Die Linke stelle in Thüringen den Ministerpräsidenten und habe auch vernünftige Politiker in ihren Reihen.