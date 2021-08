Entscheidung des Verfassungsgerichts Sechs Prozent Zinsen auf Steuern – fern aller Realität?

Nennenswerte Zinsen gibt es seit langem so gut wie nirgendwo mehr, das wissen Sparerinnen und Sparer aus leidvoller Erfahrung. Einzig die Finanzbehörden halten an ihrem vor Jahrzehnten festgelegten Steuerzins von sechs Prozent im Jahr fest. Kann das noch rechtmäßig sein? Darüber hat nun das Bundesverfassungsgericht entschieden, der Beschluss wird an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) in Karlsruhe veröffentlicht. Je nach Ausgang könnten sich die Auswirkungen auf etlichen Konten bemerkbar machen. (Az. 1 BvR 2237/14 u.a.)