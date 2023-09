Entscheidung über das Gebäudeenergiegesetz Heizungsgesetz im Bundestag: „Noch ein Verfassungsverstoß“

Einen ihrer größten Streitpunkte will die Ampelregierung an diesem Freitag endgültig abräumen. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP im Bundestag verabschiedet werden. Und zwar ohne vorherige Anhörung mit Experten und ohne jede weitere Änderung gegenüber dem Regierungsentwurf. Zu groß scheint offenbar die Sorge in der Koalitionsspitze, dass das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch einmal aufgedröselt wird und die widerstrebenden FDP-Abgeordneten weitere Änderungen erzwingen wollen.